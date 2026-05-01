Salon du livre gascon 2026 TARBES Tarbes

Tarbes

Salon du livre gascon 2026

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre des Escalas de Printemps, organisées du 3 mai au 4 juillet et consacrées à la culture gasconne dans les Hautes-Pyrénées, le Département propose le Salon du livre gascon 2026.

Cet événement invite le public à découvrir l’actualité littéraire en langue gasconne, à rencontrer les éditeurs présents sur leurs stands et à assister à des présentations d’ouvrages.

Une table ronde littéraire viendra enrichir la journée, avant la remise des prix du 34ᵉ Concours bigourdan d’expression gasconne.

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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

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English :

As part of the Escalas de Printemps, organized from May 3 to July 4 and dedicated to Gascon culture in the Hautes-Pyrénées, the Département is offering the Salon du livre gascon 2026.

This event invites the public to discover the latest literary news in the Gascon language, meet the publishers on their stands and attend book presentations.

A literary round table will round off the day, before the prize-giving ceremony for the 34? Concours bigourdan d?expression gasconne.

L’événement Salon du livre gascon 2026 Tarbes a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Tarbes|CDT65