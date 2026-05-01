Football Tournoi TPF Nathan Bernard TARBES Tarbes
Football Tournoi TPF Nathan Bernard TARBES Tarbes samedi 16 mai 2026.
Tarbes
Football Tournoi TPF Nathan Bernard
TARBES 1 Chemin de Bastillac Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
.
TARBES 1 Chemin de Bastillac Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 39 49 tpf.trelut@orange.fr
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English :
L’événement Football Tournoi TPF Nathan Bernard Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65
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