Inauguration Art’R de la Récup TARBES Tarbes
Inauguration Art’R de la Récup TARBES Tarbes samedi 30 mai 2026.
Tarbes
Inauguration Art’R de la Récup
TARBES 27 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Nous vous invitons à l’inauguration de notre local (après travaux d’aménagement) et à un hommage à notre amie Clara !
Venez nombreux nous rencontrer !
BON À SAVOIR
– Toute l’année, les bénévoles vous accueillent du lundi au samedi de 14h à 18h.
– Nous proposons des ateliers Arts plastiques, Aquarelle, Acrylique, Couture, Yoga du rire, Origami, Contes…
.
TARBES 27 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com
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English :
We invite you to the inauguration of our new premises (after refurbishment) and a tribute to our friend Clara!
Come and meet us!
GOOD TO KNOW
– All year round, our volunteers welcome you from Monday to Saturday, 2pm to 6pm.
– We offer Art, Watercolor, Acrylic, Sewing, Laughter Yoga, Origami, Storytelling workshops…
L’événement Inauguration Art’R de la Récup Tarbes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Tarbes|CDT65
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