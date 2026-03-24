Water polo Tarbes Nautic Club R1 Albi Sports Aquatiques R1 TARBES Tarbes

Water polo Tarbes Nautic Club R1 Albi Sports Aquatiques R1

TARBES 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Buvette sur place

Historique

La section Water polo du Tarbes NC a fêté ses 10 ans en 2024. Elle compte aujourd’hui 50 séniors engagés dans trois équipes (Nationale 3, Régional 1, Régional 2). La pratique des jeunes s’est développée au fil des années grâce à l’école de Water polo qui alimente le groupe Séniors. Les “Ourses”, quant à elles, participent régulièrement à des matchs 100% féminin.

Le Tarbes Nautic Club est la plus grosse association de la ville de Tarbes. D’ailleurs, le club, nominé à la 1ère édition du Sommets du Sport Haut Pyrénéens , a récemment récupéré le trophée du meilleur club, grâce aux actions mises en place par le club, sous la présidence de Bruno ROUANET.

.

TARBES 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 00 51 tarbesncwp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshment bar on site

History

The Tarbes NC water polo section celebrated its 10th anniversary in 2024. Today, it has 50 senior players in three teams (Nationale 3, Régional 1, Régional 2). Youth participation has grown over the years, thanks to the water polo school which feeds the senior group. As for the ?Ourses?, they regularly take part in 100% women?s matches.

The Tarbes Nautic Club is the largest association in the town of Tarbes. The club was nominated for the 1st edition of the Sommets du Sport Haut Pyrénéens , and recently won the trophy for best club, thanks to the actions implemented by the club under the presidency of Bruno ROUANET.

L’événement Water polo Tarbes Nautic Club R1 Albi Sports Aquatiques R1 Tarbes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Tarbes|CDT65