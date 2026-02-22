Visites guidées du bâtiment des Archives départementales TARBES Tarbes

Visites guidées du bâtiment des Archives départementales

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-05

De l’histoire de l’École normale à la nouvelle Maison de l’histoire en passant par les travaux de réhabilitation, venez découvrir les coulisses de ce lieu son hall, l’atelier de reliure et de conservation, les magasins de conservation des documents ainsi que la salle de lecture et les missions de ceux qui y travaillent.

JOURS DES VISITES GUIDÉES

– Les jeudis 5, 12, 19, 26 mars de 13h à 14h

– Les vendredis 6, 13, 20, 27 mars de 16h à 17h

Inscription obligatoire par téléphone ou via le formulaire de contact

Groupe 6 pers mini 20 pers max

En l’absence d’un nombre suffisant de participants, ces visites pourront être annulées et reprogrammées sur un autre créneau.

.

English :

From the history of the École normale to the new Maison de l’histoire and its renovation, come and take a behind-the-scenes look at the hall, the bindery and conservation workshop, the document storage areas and the reading room and the missions of those who work here.

DAYS OF GUIDED TOURS

– Thursdays, March 5, 12, 19, 26, 1-2pm

– Fridays, March 6, 13, 20, 27, 4pm to 5pm

Registration required by telephone or via the contact form

Group size 6 pers min 20 pers max

In the absence of a sufficient number of participants, these visits may be cancelled and rescheduled at another time.

