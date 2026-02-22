Visites guidées du bâtiment des Archives départementales TARBES Tarbes
TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées
De l’histoire de l’École normale à la nouvelle Maison de l’histoire en passant par les travaux de réhabilitation, venez découvrir les coulisses de ce lieu son hall, l’atelier de reliure et de conservation, les magasins de conservation des documents ainsi que la salle de lecture et les missions de ceux qui y travaillent.
JOURS DES VISITES GUIDÉES
– Les jeudis 5, 12, 19, 26 mars de 13h à 14h
– Les vendredis 6, 13, 20, 27 mars de 16h à 17h
Inscription obligatoire par téléphone ou via le formulaire de contact
Groupe 6 pers mini 20 pers max
En l’absence d’un nombre suffisant de participants, ces visites pourront être annulées et reprogrammées sur un autre créneau.
English :
From the history of the École normale to the new Maison de l’histoire and its renovation, come and take a behind-the-scenes look at the hall, the bindery and conservation workshop, the document storage areas and the reading room and the missions of those who work here.
DAYS OF GUIDED TOURS
– Thursdays, March 5, 12, 19, 26, 1-2pm
– Fridays, March 6, 13, 20, 27, 4pm to 5pm
Registration required by telephone or via the contact form
Group size 6 pers min 20 pers max
In the absence of a sufficient number of participants, these visits may be cancelled and rescheduled at another time.
