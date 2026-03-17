Théâtre La parade de Mister Auguste TARBES Tarbes

Théâtre La parade de Mister Auguste

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin, proposent un RDV par mois, l’occasion de découvrir le talent et la passion de ces compagnies amateures de la région. À vos agendas !

Auguste de Crétinon, vieil industriel français retiré dans son manoir près de Langorse au Pays de Galles, vient de mourir. Ses trois filles, qui n’ont pas vu leur père depuis des années, viennent assister aux funérailles.

Elles se retrouvent dans son manoir, et pensent devenir propriétaires de son immense fortune dont elles comptent bien profiter. Mais voilà que débarque le notaire du défunt pour leur lire son testament manuscrit, qui s’avère leur être on ne peut plus défavorable.

Retenir le notaire dans les murs pour faire disparaître le précieux document devient une nécessité urgente. La présence de la gouvernante, impliquée sans le savoir dans cette histoire de succession, va contraindre les trois sœurs, devenues complices, à échafauder un plan encore plus machiavélique…

> Infos & billetterie sur le site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

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English :

Les Dimanches chez Monsieur Sarrazin (Sundays at Monsieur Sarrazin’s) offer one performance a month, a chance to discover the talent and passion of these local amateur companies. Mark your calendars!

Auguste de Crétinon, an old French industrialist who has retired to his manor near Langorse in Wales, has just died. His three daughters, who haven’t seen their father in years, come to attend the funeral.

They meet up at his manor house, and think they’ll become the owners of his immense fortune, which they intend to make the most of. But then the deceased?s solicitor arrives to read them his handwritten will, which turns out to be highly unfavorable to them.

Keeping the notary on the premises to remove the precious document becomes an urgent necessity. The presence of the housekeeper, unknowingly involved in this succession affair, forces the three sisters, who have become accomplices, to hatch an even more Machiavellian plan?

> Info & tickets on the website (Contact block)

L’événement Théâtre La parade de Mister Auguste Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65