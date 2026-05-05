Exposition La lenga de Nosta… TARBES Tarbes

Tarbes

Exposition La lenga de Nosta…

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-19

Fruit d’un partenariat entre la Maison de la culture occitane (MCO) et le Département des Hautes Pyrénées (Service de la culture occitane et territoires, Archives départementales), l’exposition La lenga de Nosta vise à évoquer l’origine de la langue occitane, son utilisation au cours des siècles ainsi que la manière dont elle imprègne encore nos vies témoignant, par ailleurs, de son dynamisme (toponymie, expressions du langage, etc.).

La langue du pays a en effet été parlée et écrite pendant des siècles, mais les générations du XXe siècle l’ont progressivement abandonnée.

On leur a inculqué la honte de parler patois, ce qui a participé à l’arrêt de la transmission familiale.

Aujourd’hui, elle est pourtant enseignée dans les écoles et connaît un regain d’intérêt dans toutes les générations. L’action volontariste du Département depuis 1992 n’y est pas étrangère.

Cette exposition comprend trois thèmes

– Hèits d’Istòria (faits d’histoire)

– Eth bigordan (le bigourdan)

– La practica actuau de la lengua (La pratique de la langue aujourd’hui)

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TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

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English :

The result of a partnership between the Maison de la culture occitane (MCO) and the Hautes Pyrénées département (Service de la culture occitane et territoires, Archives départementales), the La lenga de Nosta exhibition aims to evoke the origins of the Occitan language, its use over the centuries and the way it still permeates our lives, bearing witness to its dynamism (toponymy, expressions of language, etc.).

The language of the country was spoken and written for centuries, but 20th-century generations gradually abandoned it.

They were inculcated with the shame of speaking patois, which contributed to the end of family transmission.

Today, however, it is taught in schools and is enjoying a resurgence of interest across all generations. This is due in no small part to the voluntary action taken by the Département since 1992.

This exhibition features three themes:

– Hèits d?Istòria (historical facts)

– Eth bigordan (the Bigordan language)

– La practica actuau de la lengua (The practice of language today)

L’événement Exposition La lenga de Nosta… Tarbes a été mis à jour le 2026-04-30 par OT de Tarbes|CDT65