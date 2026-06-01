Atelier enfants Peinture de paysage montagneux TARBES Tarbes

Tarbes

Atelier enfants Peinture de paysage montagneux

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

En s’inspirant des tableaux de l’artiste Calo Carratalá, dessine la montagne et son paysage.

Puis, apprends à fabriquer des nuances de gris à partir, exclusivement, des trois couleurs primaires (jaune citron, cyan, magenta) en y additionnant le blanc.

Peindre à la gouache les paysages dessinés au préalable (durée 1h30)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

Drawing inspiration from the paintings of artist Calo Carratalé, sketch the mountain and its landscape.

Then, learn how to create shades of gray using only the three primary colors (lemon yellow, cyan, magenta) by adding white.

Paint the previously drawn landscapes with gouache (duration: 1.5 hours)

RESERVATION REQUIRED

Workshops focused on artistic practice and creation based on collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teens the opportunity to learn various techniques such as drawing and painting while exploring the museum.

The Little Artists become Art Adventurers!

L’événement Atelier enfants Peinture de paysage montagneux Tarbes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de Tarbes|CDT65