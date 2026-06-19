Exposition Du vent sous les sabots par Frédéric Le Blay TARBES Tarbes

Tarbes

Exposition Du vent sous les sabots par Frédéric Le Blay

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Figure fondatrice de l’histoire de l’art, le cheval traverse les âges comme symbole de puissance, de liberté, il incarne la relation complexe que l’homme entretient avec le vivant.

En résidence au Haras National d’Hennebont, Frédéric Le Blay s’inscrit dans cette continuité tout en s’en affranchissant.

Nourri par une observation quotidienne, son travail privilégie l’expérience directe et sensible du cheval, envisagé non comme un motif figé, mais comme une présence en mouvement.

Par le dessin à l’encre et la peinture, l’artiste explore la liberté, l’énergie et la vitalité de l’animal. Le geste pictural, porté par la couleur et la matière, cherche à saisir l’instant et à traduire le mouvement dans ce qu’il a de plus vivant.

EXPOSITION à découvrir du lundi au samedi 9h30-12h30 14h-18h

BON À SAVOIR

La série D’un Don Quichotte à l’autre , présentée dans la Maison du Cheval du Haras de Tarbes, est à découvrir du 1er juillet au 30 août UNIQUEMENT lors des visites guidées du Haras et pendant le festival Equestria (en présence de l’artiste).

Elle rassemble une trentaine de peintures, librement inspirées du spectacle équestre autour de Don Quichotte, folie équestre, présenté cet hiver au Haras d’Hennebont et programmé pour les 30 ans du Festival Equestria.

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TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

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English :

A defining figure in the history of art, the horse has spanned the ages as a symbol of power and freedom, embodying the complex relationship between humans and the natural world.

In residence at the Haras National d’Hennebont, Frédéric Le Blay is part of this tradition while simultaneously breaking free from it.

Drawing on daily observation, his work prioritizes the direct and sensory experience of the horse, viewed not as a static motif but as a presence in motion.

Through ink drawings and paintings, the artist explores the animal’s freedom, energy, and vitality. The pictorial gesture, driven by color and texture, seeks to capture the moment and convey movement in its most vivid form.

EXHIBITION OPEN Monday through Saturday: 9:30 AM–12:30 PM 2:00 PM–6:00 PM

GOOD TO KNOW:

The series From One Don Quixote to Another, on display at the Maison du Cheval at the Tarbes Stud Farm, is open to the public from July 1 to August 30ONLY during guided tours of the stud farm and during the Equestria festival (in the artist’s presence).

It features some thirty paintings, loosely inspired by the equestrian show based on Don Quixote, Equestrian Madness, presented this winter at the Hennebont Stud Farm and scheduled for the 30th anniversary of the Equestria Festival.

L’événement Exposition Du vent sous les sabots par Frédéric Le Blay Tarbes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Tarbes|CDT65