Concert des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes et des Chantres d’Ain TARBES Tarbes

Tarbes

Concert des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes et des Chantres d’Ain

TARBES 7 Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion des fêtes de Tarbes, les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes invitent le chœur d’hommes des Chantres d’Ain pour un concert exceptionnel où les mélodies pyrénéennes rencontreront celles du Haut-Bugey.

En tenue traditionnelle de guides des Pyrénées pour rappeler que ces hommes ont permis aux savants du siècle romantique, la découverte et la connaissance de la région, ou bien en costumes de chœur, les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes tissent de nombreux liens de chant avec d’autres chœurs d’hommes français (Alsace, Bretagne, Vosges, …) ou étrangers (Allemagne, Belgique, Pays de Galles, …) et sont honorés de l’estime et de la confiance de chanteurs professionnels dont ils partagent parfois la scène…

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TARBES 7 Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 63 38 54

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English :

To mark the festivities in Tarbes, the Chanteurs Pyrénéens de Tarbes invite the Chantres d?Ain men?s choir for an exceptional concert in which Pyrenean melodies meet those of Haut-Bugey.

Dressed in traditional Pyrenean guide outfits, to remind us that these men enabled the scholars of the Romantic century to discover and understand the region, or dressed in choir costumes, the Chanteurs Pyrénéens de Tarbes have forged many singing links with other men’s choirs in France (Alsace, Brittany, Vosges, etc.) and abroad (Germany, Belgium, Wales, etc.), and are honored by the esteem and trust of professional singers whose stage they sometimes share…

L’événement Concert des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes et des Chantres d’Ain Tarbes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65