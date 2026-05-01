Exposition Pop Sculpture by Graffy Art Kustom Au Rex Hôtel (dans le hall) Tarbes

Tarbes

Exposition Pop Sculpture by Graffy Art Kustom

Au Rex Hôtel (dans le hall) 10 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir l’univers artistique de Graffy Art Kustom !

Vernissage le vendredi 29 mai à partir de 19h30 (1er étage)

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Au Rex Hôtel (dans le hall) 10 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 54 44 44

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English :

Come and discover the artistic world of Graffy Art Kustom!

Opening on Friday May 29 from 7.30pm (1st floor)

L’événement Exposition Pop Sculpture by Graffy Art Kustom Tarbes a été mis à jour le 2026-05-14 par OT de Tarbes|CDT65