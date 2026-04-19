Atelier Vivre sa richesse intérieure TARBES Tarbes
Atelier Vivre sa richesse intérieure TARBES Tarbes samedi 20 juin 2026.
Tarbes
Atelier Vivre sa richesse intérieure
TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Sylvie LEUCA Thérapeute, enseignante et conférencière vous propose de participer à cet atelier Connaissance de soi .
Thème Vivre sa richesse intérieure
Prendre sa juste place dans l’existence pour offrir au monde le meilleur de soi .
Cette rencontre est suivie d’une collation et du verre de l’amitié.
Bonne ambiance et convivialité assurées.
Inscription nécessaire 72h avant Places limitées
.
TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63
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English :
Sylvie LEUCA Therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this Self-knowledge workshop.
Theme: Living your inner wealth
Take your rightful place in life to offer the world the best of you .
This meeting is followed by a snack and a glass of friendship.
Good spirits and conviviality guaranteed.
Registration required 72 hours in advance Places limited
L’événement Atelier Vivre sa richesse intérieure Tarbes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Tarbes|CDT65
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