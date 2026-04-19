Atelier Vivre sa richesse intérieure TARBES Tarbes

Tarbes

Atelier Vivre sa richesse intérieure

TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Sylvie LEUCA Thérapeute, enseignante et conférencière vous propose de participer à cet atelier Connaissance de soi .

Thème Vivre sa richesse intérieure

Prendre sa juste place dans l’existence pour offrir au monde le meilleur de soi .

Cette rencontre est suivie d’une collation et du verre de l’amitié.

Bonne ambiance et convivialité assurées.

Inscription nécessaire 72h avant Places limitées

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TARBES 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

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English :

Sylvie LEUCA Therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this Self-knowledge workshop.

Theme: Living your inner wealth

Take your rightful place in life to offer the world the best of you .

This meeting is followed by a snack and a glass of friendship.

Good spirits and conviviality guaranteed.

Registration required 72 hours in advance Places limited

L’événement Atelier Vivre sa richesse intérieure Tarbes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Tarbes|CDT65