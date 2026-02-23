Visite-portrait François une mémoire retrouvée TARBES Tarbes

Visite-portrait François une mémoire retrouvée

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

François P., résistant tarbais, est déporté à la fin 1943 au camp de Buchenwald. Rescapé, il ne survivra que peu d’années après son retour. La transmission de sa mémoire est ainsi rapidement stoppée, mais les archives et les objets restent. Un de ses descendants, de la quatrième génération, livrera aux visiteurs du musée la redécouverte de l’histoire de cet aïeul.

Accès PMR

Rez-de-chaussée > OUI Étage > NON

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

François P., a resistance fighter from Tarbes, was deported to the Buchenwald camp at the end of 1943. Although he survived, it was only a few years after his return. The transmission of his memory was quickly stopped, but the archives and objects remain. One of his fourth-generation descendants will share his grandfather?s story with visitors to the museum.

PMR access

First floor > YES Floor > NO

L’événement Visite-portrait François une mémoire retrouvée Tarbes a été mis à jour le 2026-02-23 par OT de Tarbes|CDT65