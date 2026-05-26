Lecture festive Encre et Lumière TARBES Tarbes
Lecture festive Encre et Lumière TARBES Tarbes samedi 13 juin 2026.
Tarbes
Lecture festive Encre et Lumière
TARBES Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’Association d’expression et de création, Encre & Lumière, vous invite à une lecture festive de textes avec les passeurs de mots Christophe Verzeletti et Georges A. Steffann.
– Lecture de textes sélectionnés, créés dans nos ateliers au cours de la saison 2025-2026.
– Respirations musicales en chansons interprétées par Nicole et Jean-Charles VASQUEZ Guitare et voix .
– Petit régal salé sucré offert par les adhérents.
– Exposition du 12 au 25 juin des peintures et collages créés dans nos ateliers.
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TARBES Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie encre-et-lumiere@mailo.com
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English :
The Association d’expression et de création, Encre & Lumière, invites you to a festive reading of texts with wordsmiths Christophe Verzeletti and Georges A. Steffann.
– Reading of selected texts created in our workshops during the 2025-2026 season.
– Musical breaths in song performed by Nicole and Jean-Charles VASQUEZ Guitare et voix .
– Sweet and savoury treats offered by members.
– Exhibition of paintings and collages created in our workshops from June 12 to 25.
L’événement Lecture festive Encre et Lumière Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65
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