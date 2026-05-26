Exposition La ville de demain TARBES Tarbes
Exposition La ville de demain TARBES Tarbes jeudi 28 mai 2026.
Tarbes
Exposition La ville de demain
TARBES 4 rue Brauhauban Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-05-28
Dans le cadre du projet interdisciplinaire La ville de demain mené par Mme ANDREETTO (histoire- géographie) et Mme LETUPPE (arts plastiques), les élèves de 6ème 3 du collège Voltaire auront le plaisir d’exposer leurs maquettes et leurs affiches à l’agence commerciale TLP Mobilités.
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 13h et 14h à 17h30
.
TARBES 4 rue Brauhauban Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 13 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of an interdisciplinary project entitled The city of tomorrow , led by Mme ANDREETTO (history-geography) and Mme LETUPPE (visual arts), the pupils from 6ème 3 collège Voltaire will have the pleasure of exhibiting their models and posters at the TLP Mobilités commercial agency.
Open Monday to Friday: 9am to 1pm and 2pm to 5:30pm
L’événement Exposition La ville de demain Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Concert Mymytchell TARBES Tarbes 26 mai 2026
- Visite-portrait François P. une mémoire retrouvée TARBES Tarbes 27 mai 2026
- Spectacle-lecture Sans feu TARBES Tarbes 27 mai 2026
- Lecture théâtralisée Envie d’un monde meilleur TARBES Tarbes 27 mai 2026
- Exposition Soirée thématique Être une femme TARBES Tarbes 28 mai 2026