Exposition La ville de demain TARBES Tarbes

Tarbes

Exposition La ville de demain

TARBES 4 rue Brauhauban Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-05-28

Dans le cadre du projet interdisciplinaire La ville de demain mené par Mme ANDREETTO (histoire- géographie) et Mme LETUPPE (arts plastiques), les élèves de 6ème 3 du collège Voltaire auront le plaisir d’exposer leurs maquettes et leurs affiches à l’agence commerciale TLP Mobilités.

Ouvert du lundi au vendredi 9h à 13h et 14h à 17h30

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TARBES 4 rue Brauhauban Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 13 93

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English :

As part of an interdisciplinary project entitled The city of tomorrow , led by Mme ANDREETTO (history-geography) and Mme LETUPPE (visual arts), the pupils from 6ème 3 collège Voltaire will have the pleasure of exhibiting their models and posters at the TLP Mobilités commercial agency.

Open Monday to Friday: 9am to 1pm and 2pm to 5:30pm

L’événement Exposition La ville de demain Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65