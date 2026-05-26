Spectacle-lecture Sans feu TARBES Tarbes

Tarbes

Spectacle-lecture Sans feu

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Pour la Journée nationale de la Résistance et en cette année de commémorations autour de la Guerre d’Espagne, la Compagnie TDC présentera au musée son spectacle-lecture Sans feu, un républicain en exil, d’après le manuscrit d’Alfonso Garcia Reseco.

Transcrit en 1946 avec son épouse, l’écrivaine Jeanne Loisy, ce récit de 290 pages est un long témoignage haletant qui, de 1936 à 1945, traverse la guerre d’Espagne, la Retirada, les plages d’Argelès-sur-Mer. Après l’internement à Argelès, Alfonso Garcia Reseco intègrera pendant quelques temps un réseau de résistance, puis connaîtra les geôles de la Gestapo, avant de vivre l’enfer de la déportation…

Le parcours de ce jeune républicain, engagé à seulement 17 ans, nous parle des exils que produisent les temps de guerre. Le héros de Sans feu nous entraîne dans une errance en Espagne, en France et en Allemagne. Et ces camps de misère où la méchanceté côtoie la bonté, la dignité. Il s’agit encore et toujours de lutte contre l’oubli, de connaissance utile et nécessaire, et de transmission.

Adaptation & mise en scène Dominique Surmais

Jeu & lecture Jean-Marie Balembois

Musique Laurent Doizelet

Déconseillé aux jeunes âgés de moins de 12 ans

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

For National Resistance Day, and in this year of commemorations of the Spanish Civil War, Compagnie TDC will be presenting its show-reading at the museum: Sans feu, un républicain en exil, based on the manuscript by Alfonso Garcia Reseco.

Transcribed in 1946 with his wife, writer Jeanne Loisy, this 290-page narrative is a long, breathless account of the Spanish war, the Retirada and the beaches of Argelès-sur-Mer, from 1936 to 1945. After his internment in Argelès, Alfonso Garcia Reseco joined a resistance network for a time, before being imprisoned by the Gestapo, before living through the hell of deportation?

The story of this young Republican, enlisted at just 17, speaks to us of the exiles of wartime. The hero of Sans feu takes us on a wander through Spain, France and Germany. And these camps of misery where wickedness rubs shoulders with kindness and dignity. Again and again, it’s a question of fighting against oblivion, of useful and necessary knowledge, and of transmission.

Adapted & directed by Dominique Surmais

Acting & reading: Jean-Marie Balembois

Music: Laurent Doizelet

Not recommended for children under 12

L’événement Spectacle-lecture Sans feu Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65