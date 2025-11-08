Water polo Tarbes Nautic Club Stade Toulousain Water Polo TARBES Tarbes

Water polo Tarbes Nautic Club Stade Toulousain Water Polo

19:30:00

Bienvenue à cette nouvelle soirée de Water polo d’abord un match de niveau Régionale 1, suivi de la reprise du championnat N3 !

19h30 Tarbes Nautic Club (TNC) R1 Stade Toulousain Water-Polo (STWP2) 2

21h Tarbes Nautic Club (TNC) N3 Stade Toulousain Water-Polo (STWP) N3

Buvette sur place

Historique

La section Water polo du Tarbes NC a fêté ses 10 ans en 2024. Elle compte aujourd’hui 50 séniors engagés dans trois équipes (Nationale 3, Régional 1, Régional 2). La pratique des jeunes s’est développée au fil des années grâce à l’école de Water polo qui alimente le groupe Séniors. Les “Ourses”, quant à elles, participent régulièrement à des matchs 100% féminin.

Le Tarbes Nautic Club est la plus grosse association de la ville de Tarbes. D’ailleurs, le club, nominé à la 1ère édition du Sommets du Sport Haut Pyrénéens , a récemment récupéré le trophée du meilleur club, grâce aux actions mises en place par le club, sous la présidence de Bruno ROUANET.

English :

Welcome to another evening of water polo: first a match at Régionale 1 level, followed by the resumption of the N3 championship!

7.30pm: Tarbes Nautic Club (TNC) R1 Stade Toulousain Water-Polo (STWP2) 2

9pm: Tarbes Nautic Club (TNC) N3 Stade Toulousain Water-Polo (STWP) N3

Refreshment bar on site

History

The Tarbes NC water polo section celebrated its 10th anniversary in 2024. Today, it has 50 senior players in three teams (Nationale 3, Régional 1, Régional 2). Youth participation has grown over the years, thanks to the water polo school which feeds the senior group. As for the ?Ourses?, they regularly take part in 100% women?s matches.

The Tarbes Nautic Club is the largest association in the town of Tarbes. The club was nominated for the 1st edition of the Sommets du Sport Haut Pyrénéens , and recently won the trophy for best club, thanks to the actions implemented by the club under the presidency of Bruno ROUANET.

German :

Willkommen zu einem neuen Wasserballabend: Zuerst ein Spiel auf Regionale 1-Niveau, gefolgt von der Wiederaufnahme der N3-Meisterschaft!

19:30 Uhr: Tarbes Nautic Club (TNC) R1 Stade Toulousain Water-Polo (STWP2) 2

21:00 Uhr: Tarbes Nautic Club (TNC) N3 Stade Toulousain Water-Polo (STWP) N3

Getränkestand vor Ort

Historischer Hintergrund

Die Wasserpolo-Abteilung des Tarbes NC feierte 2024 ihr 10-jähriges Bestehen. Heute zählt sie 50 Senioren, die in drei Mannschaften (Nationale 3, Regionale 1, Regionale 2) spielen. Die Jugendarbeit hat sich im Laufe der Jahre dank der Wasserballschule, die die Seniorengruppe unterstützt, weiterentwickelt. Die Bären nehmen regelmäßig an Spielen teil, die ausschließlich von Frauen bestritten werden.

Der Tarbes Nautic Club ist der größte Verein in der Stadt Tarbes. Der Verein wurde für die erste Ausgabe des Sommets du Sport Haut Pyrénéens nominiert und erhielt vor kurzem die Trophäe für den besten Verein, dank der Aktionen, die der Verein unter dem Vorsitz von Bruno ROUANET durchführte.

Italiano :

Benvenuti ad un’altra serata di pallanuoto, a partire da una partita di livello Régionale 1, seguita dalla ripresa del campionato N3!

19.30: Tarbes Nautic Club (TNC) R1 Stade Toulousain Water-Polo (STWP2) 2

ore 21.00: Tarbes Nautic Club (TNC) N3 Stade Toulousain Water-Polo (STWP) N3

Bar per il ristoro in loco

La storia

La sezione di pallanuoto del Tarbes NC ha festeggiato il suo 10° anniversario nel 2024. Oggi conta 50 giocatori senior in tre squadre (Nazionale 3, Regionale 1, Regionale 2). La partecipazione dei giovani è cresciuta negli anni grazie alla scuola di pallanuoto, che rifornisce il gruppo senior. Per quanto riguarda le Ourses , esse partecipano regolarmente a partite al 100% femminili.

Il Tarbes Nautic Club è il più grande club di Tarbes. Il club è stato nominato per la 1ª edizione dei Sommets du Sport Haut Pyrénéens e ha recentemente vinto il trofeo come miglior club, grazie alle azioni messe in atto dal club sotto la presidenza di Bruno ROUANET.

Espanol :

Bienvenidos a otra tarde de waterpolo, que comenzará con un partido de la categoría Régionale 1, seguido de la reanudación del campeonato N3

19.30 h: Tarbes Nautic Club (TNC) R1 Stade Toulousain Water-Polo (STWP2) 2

21:00 h: Tarbes Nautic Club (TNC) N3 Stade Toulousain Water-Polo (STWP) N3

Bar in situ

Historia

La sección de waterpolo del CN Tarbes celebró su 10º aniversario en 2024. Actualmente cuenta con 50 jugadores senior repartidos en tres equipos (Nacional 3, Regional 1, Regional 2). La participación de los jóvenes ha crecido a lo largo de los años gracias a la escuela de waterpolo, que abastece al grupo senior. En cuanto a las Ourses , participan regularmente en partidos 100% femeninos.

El Tarbes Nautic Club es el club más importante de Tarbes. El club fue nominado para la 1ª edición de los Sommets du Sport Haut Pyrénéens , y recientemente ganó el trofeo al mejor club, gracias a las iniciativas puestas en marcha por el club bajo la presidencia de Bruno ROUANET.

