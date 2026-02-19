Le Retour du marché en passant par les Archives TARBES Tarbes
TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 13:00:00
2026-03-21
À l’issue de votre passage au marché, venez nous rencontrer et découvrir des espaces habituellement inaccessibles au public.
Conviviale et accessible, cette visite s’inscrit comme un rendez-vous culturel régulier, idéal pour une première découverte ou pour approfondir sa connaissance des Archives, dans une atmosphère détendue et accueillante.
Cette programmation est amenée à s’enrichir grâce à des partenariats autour des produits du terroir et de la gastronomie.
After your visit to the market, come and meet us and discover spaces that are usually inaccessible to the public.
Friendly and accessible, this visit is a regular cultural event, ideal for a first discovery or to deepen your knowledge of the Archives, in a relaxed and welcoming atmosphere.
The program is set to expand thanks to partnerships involving local produce and gastronomy.
