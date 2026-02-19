Le Retour du marché en passant par les Archives TARBES Tarbes

Le Retour du marché en passant par les Archives

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

Date(s) :

2026-03-21

À l’issue de votre passage au marché, venez nous rencontrer et découvrir des espaces habituellement inaccessibles au public.

Conviviale et accessible, cette visite s’inscrit comme un rendez-vous culturel régulier, idéal pour une première découverte ou pour approfondir sa connaissance des Archives, dans une atmosphère détendue et accueillante.

Cette programmation est amenée à s’enrichir grâce à des partenariats autour des produits du terroir et de la gastronomie.

.

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After your visit to the market, come and meet us and discover spaces that are usually inaccessible to the public.

Friendly and accessible, this visit is a regular cultural event, ideal for a first discovery or to deepen your knowledge of the Archives, in a relaxed and welcoming atmosphere.

The program is set to expand thanks to partnerships involving local produce and gastronomy.

L’événement Le Retour du marché en passant par les Archives Tarbes a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Tarbes|CDT65