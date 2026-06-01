Concert d’été du Choeur Sol’n Sol TARBES Tarbes

Tarbes

Concert d’été du Choeur Sol’n Sol

TARBES Rue du Corps Franc Pommiès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Choeur Sol’n Sol d’Oursbelille est heureux de vous accueillir à son concert d’été Schubert, Rameau, Hagenberg…

Dir. Sarah David Filleau

Piano Michel Queuille

Localisation Bon à savoir > L’Église Sainte-Anne se trouve à la jonction de la rue du Corps Franc Pommiès et de la rue Victor Clément.

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TARBES Rue du Corps Franc Pommiès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 10 98 10

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English :

The Sol’n Sol d’Oursbelille choir is delighted to welcome you to its summer concert: Schubert, Rameau, Hagenberg…

Dir. Sarah David Filleau

Piano Michel Queuille

Location Good to know > Église Sainte-Anne is at the junction of rue du Corps Franc Pommiès and rue Victor Clément.

L’événement Concert d’été du Choeur Sol’n Sol Tarbes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Tarbes|CDT65