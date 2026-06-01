Concert d’été du Choeur Sol’n Sol TARBES Tarbes
Concert d’été du Choeur Sol’n Sol TARBES Tarbes samedi 20 juin 2026.
Tarbes
Concert d’été du Choeur Sol’n Sol
TARBES Rue du Corps Franc Pommiès Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Choeur Sol’n Sol d’Oursbelille est heureux de vous accueillir à son concert d’été Schubert, Rameau, Hagenberg…
Dir. Sarah David Filleau
Piano Michel Queuille
Localisation Bon à savoir > L’Église Sainte-Anne se trouve à la jonction de la rue du Corps Franc Pommiès et de la rue Victor Clément.
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TARBES Rue du Corps Franc Pommiès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 10 98 10
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English :
The Sol’n Sol d’Oursbelille choir is delighted to welcome you to its summer concert: Schubert, Rameau, Hagenberg…
Dir. Sarah David Filleau
Piano Michel Queuille
Location Good to know > Église Sainte-Anne is at the junction of rue du Corps Franc Pommiès and rue Victor Clément.
L’événement Concert d’été du Choeur Sol’n Sol Tarbes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Tarbes|CDT65
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