Conférence de Thomas Ferrer L’exil des Républicains espagnols TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Conférence de Thomas Ferrer L’exil des Républicains espagnols

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Il y a 90 ans, précisément en juillet 1936, la Guerre d’Espagne éclatait. Ce conflit s’est terminé en avril 1939 avec la défaite du camp républicain et l’instauration de la dictature franquiste. Quelques mois auparavant, le 26 janvier 1939, la chute de Barcelone a entraîné la Retirada qui a profondément et durablement marqué les sociétés espagnole et française…

Professeur agrégé en Histoire, Thomas Ferrer s’intéresse depuis de nombreuses années à la question des migrations, exils, passages, notamment sur la période des années 1930 et 1940. Auteur de Passeurs et évadés dans les Pyrénées. Franchir la frontière franco-espagnole durant la Seconde Guerre mondiale (Cairn, 2018) et Un long siècle d’exils. Proscrits, apatrides, réfugiés, (r)apatriés des années 1870 aux années 1980 (Cairn, 2021), il a également participé à plusieurs ouvrages collectifs sur l’Histoire locale, au film documentaire Gurs, un silence assourdissant réalisé par Antoine Laura (2017) et à la conférence musicale Un jour pourtant, un jour viendra (2025).

Réservation conseillée / Nombre de places limité

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

Ninety years ago, in July 1936 to be exact, the Spanish Civil War broke out. This conflict ended in April 1939 with the defeat of the Republican side and the establishment of Franco’s dictatorship. A few months earlier, on January 26, 1939, the fall of Barcelona triggered the Retirada, which had a profound and lasting impact on Spanish and French societies.

Thomas Ferrer, an agrégé professor of history, has for many years been interested in the issues of migration, exile, and border crossings, particularly during the 1930s and 1940s. He is the author of *Smugglers and Escapees in the Pyrenees: Crossing the Franco-Spanish Border During World War II* (Cairn, 2018) and *A Long Century of Exiles: Outlaws, Stateless Persons, Refugees, and (Re)patriates from the 1870s to the 1980s (Cairn, 2021), he has also contributed to several anthologies on local history, to the documentary film *Gurs, a Deafening Silence* directed by Antoine Laura (2017), and to the musical lecture *One Day, However, a Day Will Come* (2025).

Reservations recommended / Limited seating

L’événement Conférence de Thomas Ferrer L’exil des Républicains espagnols Tarbes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Tarbes|CDT65