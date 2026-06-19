Natation Championnats de France des Maîtres TARBES Tarbes
Natation Championnats de France des Maîtres TARBES Tarbes jeudi 25 juin 2026.
Tarbes
Natation Championnats de France des Maîtres
TARBES 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
Bienvenue à tous !
Ouverture au public 9h-12h et 15h-19h
.
TARBES 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 00 51 tarbes-nautic-club@orange.fr
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English :
Welcome, everyone!
Open to the public: 9 a.m.–12 p.m. and 3 p.m.–7 p.m.
L’événement Natation Championnats de France des Maîtres Tarbes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Tarbes|CDT65
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