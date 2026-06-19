Natation Championnats de France des Maîtres TARBES Tarbes jeudi 25 juin 2026.

Tarbes

Natation Championnats de France des Maîtres

TARBES 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25

Bienvenue à tous !

Ouverture au public 9h-12h et 15h-19h

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TARBES 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 00 51 tarbes-nautic-club@orange.fr

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English :

Welcome, everyone!

Open to the public: 9 a.m.–12 p.m. and 3 p.m.–7 p.m.

L’événement Natation Championnats de France des Maîtres Tarbes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Tarbes|CDT65