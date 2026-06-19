Fête foraine de Saint-Jean Sur la Place Marcadieu Tarbes
Fête foraine de Saint-Jean Sur la Place Marcadieu Tarbes vendredi 19 juin 2026.
Tarbes
Fête foraine de Saint-Jean
Sur la Place Marcadieu Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
La fête foraine s’installe ! De quoi passer de bons moments en famille ou avec les copains grands manèges (auto-tamponneuses, manèges à frisson) et petits manèges (pêche au canard, pinces, stand de tirs…), il y en aura pour tous les goûts !
VENDREDI 19 JUIN de 18h à 1h
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN de 14h à 1h
Attention
> Le stationnement et la circulation sont soumis à des restrictions aux abords de Marcadieu
.
Sur la Place Marcadieu Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 47 22 act.com@mairie-tarbes.fr
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English :
The carnival is coming to town! There’s plenty to enjoy with family or friends: big rides (bumper cars, thrill rides) and small games (duck pond, claw machines, shooting gallery?), there’s something for everyone!
FRIDAY, JUNE 19 from 6 p.m. to 1 a.m.
SATURDAY, JUNE 20 AND SUNDAY, JUNE 21 from 2 p.m. to 1 a.m.
Please note:
> Parking and traffic are subject to restrictions in the vicinity of Marcadieu
L’événement Fête foraine de Saint-Jean Tarbes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Tarbes|CDT65
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