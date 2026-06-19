Visites thématiques de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies TARBES Tarbes

Tarbes

Visites thématiques de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Plus que des objets d’art, chacun de ces documents est la trace de vies humaines celles de ceux qui ont produit ou reçu ces documents, celles de ceux qui y sont cités. C’est la valeur exceptionnelle des archives, témoins de l’activité administrative, personnelle, économique, sociale… de la vie !

Dans le prolongement de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies , les visites thématiques permettent d’approfondir des thèmes abordés parcours de vie, rapports à la société, à l’environnement, aux territoires ou encore à la mémoire collective.

Visite libre et gratuite, sur inscription uniquement

(Groupe de 6 pers mini 20 pers maxi)

En l’absence d’un nombre suffisant de participants, ces visites pourront être annulées et reprogrammées sur un autre créneau.

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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

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English :

More than just works of art, each of these documents is a record of human lives: those of the people who created or received them, and those of the people mentioned in them. This is the exceptional value of archives: they bear witness to the administrative, personal, economic, and social aspects of life!

As a follow-up to the exhibition “Lives in the Archives, Archives of Lives,” these themed tours offer a deeper exploration of the topics covered: life stories, relationships with society, the environment, regions, and even collective memory.

Free self-guided tours, by registration only

(Groups of 6 people minimum 20 people maximum)

If there are not enough participants, these tours may be canceled and rescheduled for another time slot.

L’événement Visites thématiques de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies Tarbes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Tarbes|CDT65