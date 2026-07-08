samedi 1 août 2026 · en extérieur sur Tarbes et ses environs · Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Cours découverte Chi kong et Gym énergétique

en extérieur sur Tarbes et ses environs TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Profitez de l’été pour prendre soin de vous avec Sylvie Leuca et son cocktail de pratiques psycho-corporelles énergétiques pour un plus de santé et de vitalité !

Des cours en plein air pour profiter de l’énergie de la nature et des beaux jardins de notre ville !

DATES DES COURS

– Samedi 1er août à 9h30

– Dimanche 9 août à 9h30

– Lundis 3, 10, 24 et 31 août à 18h15

– Mercredis 5, 12 et 26 août à 9h30

Participation 15 euros la séance ou 50 euros les 5 séances

STAGE Chi kong et Médecine chinoise > Dimanche 16 août de 9h30 à 12h30

Thème Le coeur (Organe de l’été, comment réparer son coeur ?)

Participation 45 euros

ATELIER de sophrologie > Samedi 22 août de 9h30 à 12h30

Thème Vivre le moment présent

Participation 45 euros

EN PRATIQUE

– Durée environ 1h30

– Matériel à prévoir tapis de sol, vêtement souple + veste, baskets, eau, de quoi écrire

– Me contacter pour infos complémentaires

– Inscription au plus tard 2 jours avant l’animation

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en extérieur sur Tarbes et ses environs TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63 sophrorelax65@gmail.com

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English :

Take advantage of the summer to pamper yourself with Sylvie Leuca and her blend of energizing mind-body practices for better health and vitality!

Outdoor classes to soak up nature’s energy and enjoy our city’s beautiful gardens!

CLASS DATES:

– Saturday, August 1 at 9:30 a.m.

– Sunday, August 9 at 9:30 a.m.

– Mondays, August 3, 10, 24, and 31 at 6:15 p.m.

– Wednesdays, August 5, 12, and 26 at 9:30 a.m.

Fee: 15 euros per session or 50 euros for 5 sessions

Qigong and Traditional Chinese Medicine WORKSHOP > Sunday, August 16, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

Topic: The Heart (Organ of Love: How to Heal Your Heart?)

Fee: 45 euros

Sophrology WORKSHOP > Saturday, August 22, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

Topic: Living in the Present Moment

Fee: 45 euros

PRACTICAL INFORMATION:

– Duration: approximately 1 hour and 30 minutes

– What to bring: yoga mat, comfortable clothing + jacket, sneakers, water, something to write with

– Contact me for additional information

– Register at least 2 days before the workshop

L’événement Cours découverte Chi kong et Gym énergétique Tarbes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Tarbes|CDT65