Cours découverte Chi kong et Gym énergétique en extérieur sur Tarbes et ses environs Tarbes
samedi 1 août 2026 · en extérieur sur Tarbes et ses environs · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Cours découverte Chi kong et Gym énergétique
en extérieur sur Tarbes et ses environs TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Profitez de l’été pour prendre soin de vous avec Sylvie Leuca et son cocktail de pratiques psycho-corporelles énergétiques pour un plus de santé et de vitalité !
Des cours en plein air pour profiter de l’énergie de la nature et des beaux jardins de notre ville !
DATES DES COURS
– Samedi 1er août à 9h30
– Dimanche 9 août à 9h30
– Lundis 3, 10, 24 et 31 août à 18h15
– Mercredis 5, 12 et 26 août à 9h30
Participation 15 euros la séance ou 50 euros les 5 séances
STAGE Chi kong et Médecine chinoise > Dimanche 16 août de 9h30 à 12h30
Thème Le coeur (Organe de l’été, comment réparer son coeur ?)
Participation 45 euros
ATELIER de sophrologie > Samedi 22 août de 9h30 à 12h30
Thème Vivre le moment présent
Participation 45 euros
EN PRATIQUE
– Durée environ 1h30
– Matériel à prévoir tapis de sol, vêtement souple + veste, baskets, eau, de quoi écrire
– Me contacter pour infos complémentaires
– Inscription au plus tard 2 jours avant l’animation
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en extérieur sur Tarbes et ses environs TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63 sophrorelax65@gmail.com
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English :
Take advantage of the summer to pamper yourself with Sylvie Leuca and her blend of energizing mind-body practices for better health and vitality!
Outdoor classes to soak up nature’s energy and enjoy our city’s beautiful gardens!
CLASS DATES:
– Saturday, August 1 at 9:30 a.m.
– Sunday, August 9 at 9:30 a.m.
– Mondays, August 3, 10, 24, and 31 at 6:15 p.m.
– Wednesdays, August 5, 12, and 26 at 9:30 a.m.
Fee: 15 euros per session or 50 euros for 5 sessions
Qigong and Traditional Chinese Medicine WORKSHOP > Sunday, August 16, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
Topic: The Heart (Organ of Love: How to Heal Your Heart?)
Fee: 45 euros
Sophrology WORKSHOP > Saturday, August 22, from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
Topic: Living in the Present Moment
Fee: 45 euros
PRACTICAL INFORMATION:
– Duration: approximately 1 hour and 30 minutes
– What to bring: yoga mat, comfortable clothing + jacket, sneakers, water, something to write with
– Contact me for additional information
– Register at least 2 days before the workshop
L’événement Cours découverte Chi kong et Gym énergétique Tarbes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Tarbes|CDT65
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