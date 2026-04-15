Exposition No estamos muertos par Daniel Despothuis TARBES Tarbes
Exposition No estamos muertos par Daniel Despothuis TARBES Tarbes lundi 13 juillet 2026.
Tarbes
Exposition No estamos muertos par Daniel Despothuis
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-07-13
Artiste plasticien ariégeois, Daniel Despothuis s’intéresse depuis plus de dix ans au sujet de la Retirada.
Ses œuvres (Presence V, No estamos muertos) associées à un film trilingue agitent les mémoires des exilés espagnols et du camp d’Argelès-sur-Mer.
Les installations de Daniel Despothuis seront complétées par plusieurs panneaux pédagogiques des Archives départementales des Hautes-Pyrénées consacrées à l’arrivée des Républicains espagnols dans le sud-ouest de la France.
L’exposition No estamos muertos nous invite à ne pas oublier celles et ceux qui ont vécu ces terribles épreuves.
À découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermetures jours fériés et week-end, sauf ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du patrimoine (19 & 20 septembre 2026)
Les 15, 17, 22, 24 et 29 juillet Participez à la visite thématique de l’exposition No estamos muertos avec des exemples locaux de Républicains et Républicaines exilées dans les Hautes-Pyrénées.
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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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English :
Daniel Despothuis, a visual artist from Arras, has been exploring the theme of the Retirada for over ten years.
His works (Presence V, No estamos muertos), accompanied by a trilingual film, evoke the memories of Spanish exiles and the camp at Argelès-sur-Mer.
Daniel Despothuis’s installations will be complemented by several educational panels from the Hautes-Pyrénées Departmental Archivesdedicated to the arrival of Spanish Republicans in southwestern France.
The exhibition *No estamos muertos* invites us not to forget those who endured these terrible ordeals.
Open Monday through Friday from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.
Closed on holidays and weekends, except for a special opening during the European Heritage Days (September 19 & 20, 2026)
July 15, 17, 22, 24, and 29: Join the themed tour of the exhibition “No estamos muertos,” featuring local examples of Republicans exiled to the Hautes-Pyrénées.
L’événement Exposition No estamos muertos par Daniel Despothuis Tarbes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Tarbes|CDT65
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