Exposition No estamos muertos par Daniel Despothuis TARBES Tarbes

Tarbes

Exposition No estamos muertos par Daniel Despothuis

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-07-13

Artiste plasticien ariégeois, Daniel Despothuis s’intéresse depuis plus de dix ans au sujet de la Retirada.

Ses œuvres (Presence V, No estamos muertos) associées à un film trilingue agitent les mémoires des exilés espagnols et du camp d’Argelès-sur-Mer.

Les installations de Daniel Despothuis seront complétées par plusieurs panneaux pédagogiques des Archives départementales des Hautes-Pyrénées consacrées à l’arrivée des Républicains espagnols dans le sud-ouest de la France.

L’exposition No estamos muertos nous invite à ne pas oublier celles et ceux qui ont vécu ces terribles épreuves.

À découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermetures jours fériés et week-end, sauf ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du patrimoine (19 & 20 septembre 2026)

Les 15, 17, 22, 24 et 29 juillet Participez à la visite thématique de l’exposition No estamos muertos avec des exemples locaux de Républicains et Républicaines exilées dans les Hautes-Pyrénées.

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Daniel Despothuis, a visual artist from Arras, has been exploring the theme of the Retirada for over ten years.

His works (Presence V, No estamos muertos), accompanied by a trilingual film, evoke the memories of Spanish exiles and the camp at Argelès-sur-Mer.

Daniel Despothuis’s installations will be complemented by several educational panels from the Hautes-Pyrénées Departmental Archivesdedicated to the arrival of Spanish Republicans in southwestern France.

The exhibition *No estamos muertos* invites us not to forget those who endured these terrible ordeals.

Open Monday through Friday from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

Closed on holidays and weekends, except for a special opening during the European Heritage Days (September 19 & 20, 2026)

July 15, 17, 22, 24, and 29: Join the themed tour of the exhibition “No estamos muertos,” featuring local examples of Republicans exiled to the Hautes-Pyrénées.

L’événement Exposition No estamos muertos par Daniel Despothuis Tarbes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Tarbes|CDT65