Braderie de l’Alhambra TARBES Tarbes
Braderie de l’Alhambra TARBES Tarbes samedi 11 juillet 2026.
Tarbes
Braderie de l’Alhambra
TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue pour un déballage à petits prix !
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you to a clearance sale with low prices!
L’événement Braderie de l’Alhambra Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65
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