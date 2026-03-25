Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey TARBES Tarbes

Tarbes

Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La collection Historique des Hussards , qui a acquis une réputation internationale, rassemble plus de 15 000 objets évoquant 400 ans d’histoire, du XVIe au XXe siècle, dans trente pays différents.

La présentation au public, dans le musée rénové, suivra un déroulement chronologique de l’épopée des hussards de 1545 à 1945.

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

The internationally acclaimed Historique des Hussards collection features over 15,000 objects spanning 400 years of history, from the 16th to the 20th century, in thirty different countries.

The public presentation in the renovated museum will follow a chronological sequence of the Hussars’ epic from 1545 to 1945.

L’événement Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Tarbes|CDT65