Atelier enfants Cartes postales TARBES Tarbes
Atelier enfants Cartes postales TARBES Tarbes mercredi 8 juillet 2026.
Tarbes
Atelier enfants Cartes postales
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
RÉALISATION DE CARTES POSTALES À PARTIR DE MOTIFS OBSERVÉS DANS LE JARDIN MASSEY/TECHNIQUE MIXTE
Après une promenade au jardin et une observation de la nature, les enfants réaliseront une carte postale qu’ils pourront envoyer en ce début de vacances.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.
Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.
Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !
.
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CREATING POSTCARDS FROM MOTIFS OBSERVED IN THE MASSEY GARDEN / MIXED MEDIA
After a walk through the garden and observing nature, the children will create a postcard that they can send at the start of their vacation.
REGISTRATION REQUIRED
Hands-on art workshops centered around the museum’s collections or temporary exhibitions.
These workshops offer children and teens the opportunity to try their hand at various techniques, such as drawing and painting, while exploring the museum.
The Little Artists become Art Adventurers!
L’événement Atelier enfants Cartes postales Tarbes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Stage Modelage Rue Massey place Henri Borde Tarbes 30 juin 2026
- Exposition Du vent sous les sabots par Frédéric Le Blay TARBES Tarbes 1 juillet 2026
- Visites commentées du jardin Massey TARBES Tarbes 2 juillet 2026
- Portes ouvertes du Haras TARBES Tarbes 4 juillet 2026
- Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey TARBES Tarbes 9 juillet 2026