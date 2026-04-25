Atelier enfants Cartes postales TARBES Tarbes

Tarbes

Atelier enfants Cartes postales

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

RÉALISATION DE CARTES POSTALES À PARTIR DE MOTIFS OBSERVÉS DANS LE JARDIN MASSEY/TECHNIQUE MIXTE

Après une promenade au jardin et une observation de la nature, les enfants réaliseront une carte postale qu’ils pourront envoyer en ce début de vacances.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

CREATING POSTCARDS FROM MOTIFS OBSERVED IN THE MASSEY GARDEN / MIXED MEDIA

After a walk through the garden and observing nature, the children will create a postcard that they can send at the start of their vacation.

REGISTRATION REQUIRED

Hands-on art workshops centered around the museum’s collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teens the opportunity to try their hand at various techniques, such as drawing and painting, while exploring the museum.

The Little Artists become Art Adventurers!

L’événement Atelier enfants Cartes postales Tarbes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Tarbes|CDT65