Week-end Polynésien TARBES Tarbes
vendredi 10 juillet 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Week-end Polynésien
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
L’association Atikua vous invite à vivre une expérience unique au cœur de la culture polynésienne lors de cette 2ᵉ édition du Week-end Polynésien !
Pendant trois jours, plongez dans l’ambiance chaleureuse des îles grâce à un véritable village polynésien où traditions, musique et artisanat seront à l’honneur.
Dès 10h, profitez d’une ouverture gratuite en journée pour découvrir de nombreuses animations et activités
Cérémonie traditionnelle du Kava
Artisanat et sculptures
Tatouage polynésien et démonstrations
Massages
Animations musicales
Gastronomie et buvette
Initiation à la danse tahitienne
Ateliers découverte percussions, ukulélé, fleurs et tressage
Le week-end sera également rythmé par des spectacles, concerts et soirées festives
Vendredi soir spectacle 18 €
Samedi spectacle, concert et DJ 22 €
Un rendez-vous incontournable pour partager la culture, les traditions et l’esprit de la Polynésie dans une ambiance conviviale et festive.
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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 caroline@tarbes-expos.com
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English :
The Atikua Association invites you to enjoy a unique experience at the heart of Polynesian culture during this 2nd edition of Polynesian Weekend!
For three days, immerse yourself in the warm atmosphere of the “graceful islands” in a real Polynesian village where traditions, music, and crafts will take center stage.
Starting at 10 a.m., take advantage of free daytime admission to discover a wide range of entertainment and activities:
Traditional Kava ceremony
Crafts and carvings
Polynesian tattooing and demonstrations
Massages
Musical performances
Food and drinks
Introduction to Tahitian dance
Discovery workshops: percussion, ukulele, flower arrangements, and weaving
The weekend will also feature shows, concerts, and festive evenings:
Friday evening: show at 6 p.m.
Saturday: show, concert, and DJ at 10 p.m.
A must-attend event to share the culture, traditions, and spirit of Polynesia in a friendly and festive atmosphere.
L’événement Week-end Polynésien Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65
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