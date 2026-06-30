Week-end Polynésien TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Week-end Polynésien

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

L’association Atikua vous invite à vivre une expérience unique au cœur de la culture polynésienne lors de cette 2ᵉ édition du Week-end Polynésien !

Pendant trois jours, plongez dans l’ambiance chaleureuse des îles grâce à un véritable village polynésien où traditions, musique et artisanat seront à l’honneur.

Dès 10h, profitez d’une ouverture gratuite en journée pour découvrir de nombreuses animations et activités

Cérémonie traditionnelle du Kava

Artisanat et sculptures

Tatouage polynésien et démonstrations

Massages

Animations musicales

Gastronomie et buvette

Initiation à la danse tahitienne

Ateliers découverte percussions, ukulélé, fleurs et tressage

Le week-end sera également rythmé par des spectacles, concerts et soirées festives

Vendredi soir spectacle 18 €

Samedi spectacle, concert et DJ 22 €

Un rendez-vous incontournable pour partager la culture, les traditions et l’esprit de la Polynésie dans une ambiance conviviale et festive.

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30 caroline@tarbes-expos.com

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English :

The Atikua Association invites you to enjoy a unique experience at the heart of Polynesian culture during this 2nd edition of Polynesian Weekend!

For three days, immerse yourself in the warm atmosphere of the “graceful islands” in a real Polynesian village where traditions, music, and crafts will take center stage.

Starting at 10 a.m., take advantage of free daytime admission to discover a wide range of entertainment and activities:

Traditional Kava ceremony

Crafts and carvings

Polynesian tattooing and demonstrations

Massages

Musical performances

Food and drinks

Introduction to Tahitian dance

Discovery workshops: percussion, ukulele, flower arrangements, and weaving

The weekend will also feature shows, concerts, and festive evenings:

Friday evening: show at 6 p.m.

Saturday: show, concert, and DJ at 10 p.m.

A must-attend event to share the culture, traditions, and spirit of Polynesia in a friendly and festive atmosphere.

L’événement Week-end Polynésien Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65