Stage Cinéma 12-17 ans TARBES Tarbes

Tarbes

Stage Cinéma 12-17 ans

TARBES 2 rue André Breyer Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

La Film Factory, école de cinéma, à Tarbes, propose un stage ludique de 3 jours qui permet aux adolescents de libérer leur créativité, d’écrire, de réaliser, de jouer et de monter un court-métrage de fiction.

La cohésion et le travail en équipe sont au cœur de cet apprentissage.

Programme des trois jours 10h à 17h

Jour 1 Écriture du scénario et préparation du découpage des séquences pour la réalisation.

Jour 2 Initiation au tournage vidéo, découverte des angles et mouvements de caméra, apprentissage du jeu d’acteur.

Jour 3 Découverte et compréhension du montage vidéo.

Pause déjeuner de 13h à 14h

À l’issue du stage, le film est projeté après 17h devant les parents et chaque adolescent repart avec le court-métrage réalisé.

INSCRIPTION

par mail ou téléphone (voir Bloc Coordonnées)

.

TARBES 2 rue André Breyer Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 64 72 25 00 contact@lafilmfactory.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Film Factory, a film school, in Tarbes, offers a fun 3-day workshop that allows teens to unleash their creativity, write, direct, act in, and edit a short fiction film.

Teamwork and collaboration are at the heart of this learning experience.

Three-day schedule: 10 a.m. to 5 p.m.

Day 1: Screenplay writing and preparation of the shot list for production.

Day 2: Introduction to video filming, exploring camera angles and movements, and learning about acting.

Day 3: Introduction to and understanding of video editing.

Lunch break from 1:00 p.m. to 2:00 p.m.

At the end of the workshop, the film is screened after 5:00 p.m. for parents, and each teenager leaves with a copy of the short film they produced.

REGISTRATION

by email or phone (see Contact Information)

L’événement Stage Cinéma 12-17 ans Tarbes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT de Tarbes|CDT65