Stage Cinéma 12-17 ans TARBES Tarbes
Stage Cinéma 12-17 ans TARBES Tarbes mardi 7 juillet 2026.
Tarbes
Stage Cinéma 12-17 ans
TARBES 2 rue André Breyer Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
La Film Factory, école de cinéma, à Tarbes, propose un stage ludique de 3 jours qui permet aux adolescents de libérer leur créativité, d’écrire, de réaliser, de jouer et de monter un court-métrage de fiction.
La cohésion et le travail en équipe sont au cœur de cet apprentissage.
Programme des trois jours 10h à 17h
Jour 1 Écriture du scénario et préparation du découpage des séquences pour la réalisation.
Jour 2 Initiation au tournage vidéo, découverte des angles et mouvements de caméra, apprentissage du jeu d’acteur.
Jour 3 Découverte et compréhension du montage vidéo.
Pause déjeuner de 13h à 14h
À l’issue du stage, le film est projeté après 17h devant les parents et chaque adolescent repart avec le court-métrage réalisé.
INSCRIPTION
par mail ou téléphone (voir Bloc Coordonnées)
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TARBES 2 rue André Breyer Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 64 72 25 00 contact@lafilmfactory.fr
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English :
La Film Factory, a film school, in Tarbes, offers a fun 3-day workshop that allows teens to unleash their creativity, write, direct, act in, and edit a short fiction film.
Teamwork and collaboration are at the heart of this learning experience.
Three-day schedule: 10 a.m. to 5 p.m.
Day 1: Screenplay writing and preparation of the shot list for production.
Day 2: Introduction to video filming, exploring camera angles and movements, and learning about acting.
Day 3: Introduction to and understanding of video editing.
Lunch break from 1:00 p.m. to 2:00 p.m.
At the end of the workshop, the film is screened after 5:00 p.m. for parents, and each teenager leaves with a copy of the short film they produced.
REGISTRATION
by email or phone (see Contact Information)
L’événement Stage Cinéma 12-17 ans Tarbes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT de Tarbes|CDT65
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