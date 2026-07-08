Stage Chi kong et médecine chinoise Le coeur Centre Arkonect Tarbes
dimanche 12 juillet 2026 · Centre Arkonect · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Stage Chi kong et médecine chinoise Le coeur
Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:30:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose des enseignements à la fois théoriques (sur les plans physique, physiologique, énergétique et symbolique) et pratiques (grâce à l’expérimentation d’exercices corporels énergétiques spécifiques) qui vous feront découvrir les différentes manières d’agir sur la prévention des maladies et l’optimisation de votre capital santé.
Comment prévenir et soigner les blessures du coeur grâce à la médecine chinoise, la symbolique des maladies, les exercices proposées en chi kong et autres pratiques corporelles énergétiques que nous pourrons expérimenter ?
Inscription obligatoire maximum 72h avant le stage
Matériel à amener tapis de sol, coussin, eau, de quoi écrire
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Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63
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English :
Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer offers both theoretical (on the physical, physiological, energetic and symbolic levels) and practical (thanks to the experimentation of specific energetic body exercises) teachings that will help you discover the different ways of acting to prevent illness and optimize your health capital.
How can we prevent and heal heart wounds thanks to Chinese medicine, the symbolism of illnesses, chi kong exercises and other energetic body practices?
Registration required up to 72 hours before the workshop
Materials to bring: floor mat, cushion, water, writing utensils
L’événement Stage Chi kong et médecine chinoise Le coeur Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65
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