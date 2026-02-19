Les Nocturnes aux Archives TARBES Tarbes

Les Nocturnes aux Archives

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-03-12 17:30:00

fin : 2026-03-12 20:00:00

2026-03-12

Les Nocturnes aux Archives offrent au public l’opportunité de découvrir les espaces des Archives départementales et leurs missions… de nuit.

Selon l’affluence, des visites guidées pourront être proposées.

Cette programmation est amenée à s’enrichir grâce à des partenariats avec des établissements d’enseignements artistiques, permettant d’accueillir performances et représentations.

+33 5 62 56 76 19

English :

The Nocturnes at the Archives offer the public the chance to discover the spaces of the Archives départementales and their missions… by night.

Depending on the number of visitors, guided tours may also be offered.

The program will be further enhanced by partnerships with artistic establishments, enabling performances to be staged.

