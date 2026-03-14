Visites commentées du jardin Massey TARBES Tarbes
Visites commentées du jardin Massey TARBES Tarbes dimanche 2 août 2026.
Tarbes
Visites commentées du jardin Massey
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-02
NOUVEAU CET ÉTÉ !
Venez découvrir l’histoire du jardin Massey et de son musée à travers la vie de son fondateur Placide Massey, directeur du Potager du roi et de l’Orangerie à Versailles.
Promenez-vous dans les allées ombragées accompagné de notre guide qui vous dévoilera tous les secrets des sculptures implantées dans ce jardin d’exception.
DATES DES VISITES
Dimanches 2, 16 et 30 août
Jeudis 13 et 27 août
Rendez-vous à l’accueil du musée
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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr
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English :
NEW THIS SUMMER!
Come discover the history of Massey Garden and its museum through the life of its founder, Placide Massey, director of the King’s Kitchen Garden and the Orangery at Versailles.
Stroll through the shaded paths accompanied by our guide, who will reveal all the secrets of the sculptures found in this exceptional garden.
TOUR DATES:
Sundays, August 2, 16, and 30
Thursdays, August 13 and 27
Meet at the museum reception desk
L’événement Visites commentées du jardin Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de Tarbes|CDT65
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