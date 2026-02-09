Ateliers Gym aidants-aidés TARBES Tarbes
Nouveau à l’EHPAD Saint-Frai !
Vous avez plus de 65 ans ou vous accompagnez un proche âgé ? Rejoignez nos séances hebdomadaires d’activité physique adaptée !
SÉANCES TOUS LES LUNDIS
14h-15h Gymnastique aidant-aidé avec un public atteint de troubles cognitifs
15h-16h Gymnastique dans le cadre de la prévention des chutes
Ateliers pouvant accueillir 12 personnes (8 places pour les résidents de l’EHPAD et 4 pour les personnes de l’extérieur), animés par un éducateur d’activité physique adapté de SIEL BLEU.
> INFOS & INSCRIPTIONS auprès de l’animatrice Mathilde par téléphone ou par mail (voir bloc Coordonnées)
TARBES 2 rue Marie Saint-Frai Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 38 68 60 animation.tarbes@saintfrai.fr
English :
New at EHPAD Saint-Frai!
Are you over 65 or looking after an elderly relative? Join our weekly adapted physical activity sessions!
SESSIONS EVERY MONDAY
2pm-3pm: Gymnastics for caregivers with cognitive impairment
3pm-4pm: Gymnastics for falls prevention
Workshops for 12 people (8 places for EHPAD residents and 4 for outsiders), led by a SIEL BLEU adapted physical activity instructor.
> INFO & REGISTRATION with Mathilde by phone or e-mail (see Contact block)
