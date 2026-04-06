Exposition collective d’artistes locaux Au RexHôtel Tarbes
samedi 1 août 2026 · Au RexHôtel · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Exposition collective d’artistes locaux
Au RexHôtel 10 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-31 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez une exposition collective haute en couleurs, où se rencontrent des univers artistiques riches et singuliers. Peintures, sculptures et créations mêlant matières et techniques variées, invitent le visiteur à un véritable voyage sensoriel et émotionnel.
Chaque artiste dévoile sa personnalité à travers des œuvres uniques abstraites, figuratives, contemporaines ou poétiques, elles dialoguent entre elles dans une harmonie de styles et d’inspirations.
Entre textures, formes, couleurs et émotions, cette exposition célèbre la diversité de la création artistique et la liberté d’expression.
Une rencontre artistique vivante et inspirante, ouverte à tous les curieux, amateurs d’art et passionnés de découvertes.
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Au RexHôtel 10 Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 54 44 44
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English :
Discover a vibrant group exhibition where rich and unique artistic worlds come together. Paintings, sculptures, and creations that blend various materials and techniques invite visitors on a true sensory and emotional journey.
Each artist reveals their personality through unique works: abstract, figurative, contemporary, or poetic, they engage in a dialogue with one another in a harmony of styles and inspirations.
Through textures, shapes, colors, and emotions, this exhibition celebrates the diversity of artistic creation and freedom of expression.
A vibrant and inspiring artistic encounter, open to all curious minds, art lovers, and those passionate about discovery.
L’événement Exposition collective d’artistes locaux Tarbes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Tarbes|CDT65
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