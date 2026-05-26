Visite-portrait Marc Bloch TARBES Tarbes

Tarbes

Visite-portrait Marc Bloch

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Marc Bloch (1886–1944) est un historien français majeur, cofondateur de l’École des Annales avec Lucien Febvre et auteur de L’Étrange Défaite. Ancien combattant des deux guerres mondiales et résistant, il est arrêté et exécuté par la Gestapo en 1944.

Pour sa contribution à l’Histoire et son engagement résistant, Marc Bloch entrera au Panthéon le 23 juin 2026. Cet événement mémoriel de taille a inspiré l’équipe du musée de la Déportation et de la Résistance qui lui dédie une visite-portrait.

Accès PMR

Rez-de-chaussée > OUI Étage > NON

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marc Bloch (1886?1944) was a major French historian, co-founder of the École des Annales with Lucien Febvre and author of L?Étrange Défaite. A veteran of both World Wars and the Resistance, he was arrested and executed by the Gestapo in 1944.

For his contribution to history and his commitment to the Resistance, Marc Bloch will be inducted into the Pantheon on June 23, 2026. This major memorial event inspired the team at the Musée de la Déportation et de la Résistance to dedicate a portrait tour to him.

PMR access

First floor > YES Floor > NO

L’événement Visite-portrait Marc Bloch Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65