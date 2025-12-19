Ateliers d’expression Peinture Collage Pastels TARBES Tarbes

Ateliers d’expression Peinture Collage Pastels

L’Association Encre et Lumière vous invite à participer à ses ateliers PEINTURE PASTELS COLLAGES pour une création en toute liberté.

Atelier enfants et adultes un lundi sur deux

> LUNDIS 5 et 19 janvier de 14h30 à 16h

Un temps hors du quotidien et de ses contraintes… Un temps pour soi, à la rencontre de ce qui peut jaillir de nos mains…

Et pour le plaisir du regard hors jugement esthétique et compétition… Le plaisir du partage dans un temps convivial…

PEINTURE… Quand le mouvement rencontre les couleurs en toute liberté…

PASTELS ET COLLAGES… Quand les couleurs se fondent et s’entremêlent dans des élans créatifs…

Adhésion annuelle > Bon à savoir Une seule adhésion par an et par personnes pour tous les ateliers

TARBES Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 05 94 21 encre-et-lumiere@mailo.com

English :

The Encre et Lumière Association invites you to take part in its PAINTING PASTELS COLLAGES workshops for creative freedom.

Children’s and adults’ workshops: every other Monday

> MONDAYS, January 5 and 19, 2.30 pm to 4 pm

A time away from the daily grind and its constraints… A time for ourselves, to discover what can flow from our hands…

And for the pleasure of looking beyond aesthetic judgment and competition… The pleasure of sharing in a convivial atmosphere…

PAINTING… When movement meets color in total freedom…

PASTELS AND COLLAGES… When colors merge and intermingle in creative impulses…

Annual membership > Good to know Only one membership per year and per person for all workshops

