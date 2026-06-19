Open national de Billard Français à la Bande TARBES Tarbes
Open national de Billard Français à la Bande TARBES Tarbes samedi 20 juin 2026.
Tarbes
Open national de Billard Français à la Bande
TARBES 7 rue André Breyer Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
L’ A.M.B.T. (Académie Municipale de Billard de Tarbes) organise le 1er Open de Billard Français à la Bande !
Le tournoi est ouvert à 24 joueurs licenciés à la F.F.B. de niveau National et Master.
Les matchs auront lieu à partir de 9 heures les samedi et dimanche. Les demi finales et finales sont prévues le dimanche après-midi.
Plusieurs Matchs de demi-finale et finale seront retransmis en Direct le dimanche 21 Juin après-midi sur la chaîne Youtube de l’A.M.B.T.
Buvette sur place
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TARBES 7 rue André Breyer Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The A.M.B.T. (Tarbes Municipal Billiards Academy) is organizing the 1st French Pool Open!
The tournament is open to 24 players licensed by the F.F.B. at the National and Master levels.
Matches will begin at 9 a.m. on Saturday and Sunday. The semifinals and finals are scheduled for Sunday afternoon.
Several semifinal and final matches will be broadcast live on Sunday, June 21, in the afternoon on the AMBT YouTube channel.
Refreshments available on site
L’événement Open national de Billard Français à la Bande Tarbes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Tarbes|CDT65
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