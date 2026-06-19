Festival Culture des Îles TARBES Tarbes
Festival Culture des Îles TARBES Tarbes samedi 20 juin 2026.
Tarbes
Festival Culture des Îles
TARBES 17 rue Jean Mermoz Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Couleur Piment Créole est heureuse de vous réunir à l’occasion de son Festival Culture des îles sur le thème Ciel, mes cheveux afro !
PROGRAMME
– Rencontre-débat
– Lecture de textes Poème d’écrivains ultra-Marins , Extraits de texte autour du Chevalier Saint George, Extraits du code noir
– 25 ans de la loi Taubira
– 13h Cocktail créole et plat réunionnais
– Animation, jeux de société
.
TARBES 17 rue Jean Mermoz Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 46 14 95 couleur.piment.creole@gmail.com
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English :
The Couleur Piment Cr%E9ole association is pleased to invite you to its “Culture des %EEles” Festival, with the theme: “Oh my, my Afro hair!”
PROGRAM:
– Panel discussion
– Literary readings: Poems by writers from French overseas territories, excerpts from texts about Chevalier Saint George, excerpts from the Code Noir
– 25th anniversary of the Taubira Law
– 1:00 p.m.: Creole cocktail reception and dishes from Réunion
– Entertainment and party games
L’événement Festival Culture des Îles Tarbes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Tarbes|CDT65
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