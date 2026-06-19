Festival Culture des Îles TARBES Tarbes

Tarbes

Festival Culture des Îles

TARBES 17 rue Jean Mermoz Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Couleur Piment Créole est heureuse de vous réunir à l’occasion de son Festival Culture des îles sur le thème Ciel, mes cheveux afro !

PROGRAMME

– Rencontre-débat

– Lecture de textes Poème d’écrivains ultra-Marins , Extraits de texte autour du Chevalier Saint George, Extraits du code noir

– 25 ans de la loi Taubira

– 13h Cocktail créole et plat réunionnais

– Animation, jeux de société

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TARBES 17 rue Jean Mermoz Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 46 14 95 couleur.piment.creole@gmail.com

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English :

The Couleur Piment Cr%E9ole association is pleased to invite you to its “Culture des %EEles” Festival, with the theme: “Oh my, my Afro hair!”

PROGRAM:

– Panel discussion

– Literary readings: Poems by writers from French overseas territories, excerpts from texts about Chevalier Saint George, excerpts from the Code Noir

– 25th anniversary of the Taubira Law

– 1:00 p.m.: Creole cocktail reception and dishes from Réunion

– Entertainment and party games

L’événement Festival Culture des Îles Tarbes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Tarbes|CDT65