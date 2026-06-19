Initiation Pumptrack TARBES Tarbes
Initiation Pumptrack TARBES Tarbes samedi 20 juin 2026.
Tarbes
Initiation Pumptrack
TARBES 1 Boulevard du Martinet Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Club de BMX de Barbazan-Debat (BBZ BMX) vous souhaite la bienvenue pour une animation sur le Pumptrack de Tarbes !
AU PROGRAMME
– Initiation des utilisateurs à la pratique en leur enseignant les bases d’un Pumptrack
– Sensibilisation à la sécurité, notamment concernant le sens de roulage, l’équipement et les protections adaptées.
Nous souhaitons favoriser la convivialité et permettre à nos adhérents de se retrouver sur un autre site pour partager leur passion.
L’encadrement des sessions sera assuré par des éducateurs bénévoles, diplômés de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et licenciés au sein de notre club.
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TARBES 1 Boulevard du Martinet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 29 52 33
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English :
The Barbazan-Debat BMX Club (BBZ BMX) welcomes you to an event at the Tarbes Pumptrack!
ON THE PROGRAM:
– Introducing participants to the sport by teaching them the basics of a pump track
– Raising awareness about safety, particularly regarding riding direction, equipment, and appropriate protective gear.
We aim to foster a friendly atmosphere and give our members the chance to meet at a different location to share their passion.
The sessions will be led by volunteer instructors, certified by the French Cycling Federation (FFC) and licensed by our club.
L’événement Initiation Pumptrack Tarbes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Tarbes|CDT65
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