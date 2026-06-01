Spectacle 1336 (Paroles de Fralibs) de la Cie 13.36 LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle 1336 (Paroles de Fralibs) de la Cie 13.36

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Une aventure sociale racontée par Philippe Durand.

Derrière 1336?se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de David et Goliath modernes.

Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique. Le comédien donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a menées auprès des Fralibs dans leur usine, à Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes.

Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits de cette aventure collective.

> A partir de 5 ans.

> Tarifs

10€ (adulte).

7€ ( de 3 à 18 ans inclus + étudiants + abonné médiathèque).

Offert (- de 3 ans). .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

A social adventure told by Philippe Durand.

Behind 1336? lies a countdown of the days of struggle, from the closure of the Fralib factory to the end of the conflict between Unilever and the workers of the group manufacturing Lipton and Elephant teas. 1336 is now the new brand of teas produced by the SCOP they created in 2015. 1336 (parole de Fralibs) tells the story of this modern-day David and Goliath struggle.

Philippe Durand lends his voice to these men and women who, attached to their work and refusing to accept fatality, forced the economic giant to bend. The actor brings to life the encounters he made and the interviews he conducted with the Fralibs at their factory in Gémenos near Marseille, keeping their words intact.

This social and human epic retraces the highlights of this collective adventure.

L’événement Spectacle 1336 (Paroles de Fralibs) de la Cie 13.36 Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65