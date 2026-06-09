Dj Beat-L-Juice Route de Gavarnie Luz-Saint-Sauveur
Dj Beat-L-Juice Route de Gavarnie Luz-Saint-Sauveur vendredi 12 juin 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Dj Beat-L-Juice
Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Viens célébrer la soirée d’ouverture de la saison du Turon dans une ambiance festive et conviviale au cœur de la vallée.
Profite d’une soirée animée par un DJ et sa sélection musicale pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille.
Pour l’occasion, un repas à menu unique te sera proposé. Pense à réserver pour garantir ta place.
Une belle occasion de lancer l’été dans une atmosphère détendue, gourmande et pleine de bonne humeur.
– Concert gratuit.
– Tout public.
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Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 60
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English :
Come and celebrate the opening evening of the Turon season in a festive and convivial atmosphere in the heart of the valley.
Enjoy an evening hosted by a DJ and his musical selection to share a warm moment with friends or family.
For the occasion, you’ll be offered a one-menu meal. Remember to reserve to guarantee your place.
A great way to kick off the summer in a relaxed, gourmet atmosphere.
– Free concert.
– All audiences.
L’événement Dj Beat-L-Juice Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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