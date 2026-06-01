Contest vélo & run LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Contest vélo & run LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur samedi 20 juin 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Contest vélo & run
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue du Maoubesi Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Prêt(e) à montrer tes talents sur roues ? Que tu sois en vélo ou en skate , viens participer à notre contest dans une ambiance conviviale et festive !
Que tu participes ou que tu viennes encourager les riders, tout le monde est le bienvenu ! Spécial jeunesse ! 6-18 ans !
Bonne humeur garantie !
Inscription obligatoire par mail avant le jour J syncoopevents.fr
– Des cadeaux à gagner.
– Musique toute l’après-midi.
– Buvette sur place.
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LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue du Maoubesi Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ready to show off your talents on wheels? Whether you’re on a bike or a skateboard, come and take part in our contest in a friendly, festive atmosphere!
Whether you’re taking part or cheering on the riders, everyone’s welcome! Youth special! 6-18 years old!
Fun guaranteed!
Registration required by e-mail before D-day: syncoopevents.fr
– Prizes to be won.
– Music all afternoon.
– Refreshments on site.
L’événement Contest vélo & run Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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