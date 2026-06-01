Contest vélo & run LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Contest vélo & run

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue du Maoubesi Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Prêt(e) à montrer tes talents sur roues ? Que tu sois en vélo ou en skate , viens participer à notre contest dans une ambiance conviviale et festive !

Que tu participes ou que tu viennes encourager les riders, tout le monde est le bienvenu ! Spécial jeunesse ! 6-18 ans !

Bonne humeur garantie !

Inscription obligatoire par mail avant le jour J syncoopevents.fr

– Des cadeaux à gagner.

– Musique toute l’après-midi.

– Buvette sur place.

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LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue du Maoubesi Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready to show off your talents on wheels? Whether you’re on a bike or a skateboard, come and take part in our contest in a friendly, festive atmosphere!

Whether you’re taking part or cheering on the riders, everyone’s welcome! Youth special! 6-18 years old!

Fun guaranteed!

Registration required by e-mail before D-day: syncoopevents.fr

– Prizes to be won.

– Music all afternoon.

– Refreshments on site.

L’événement Contest vélo & run Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65