Spectacle L’armoire de la Cie Le Cirque Jafarson Amphithéâtre en pierre de la Maison du Parc national et de la vallée Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle L’armoire de la Cie Le Cirque Jafarson

Amphithéâtre en pierre de la Maison du Parc national et de la vallée 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez ouvrir la porte d’un spectacle familial sur les liens qui nous unissent.

L’Armoire raconte la relation entre des sœurs. On suit l’histoire de leur lien qui se cherche, se met à l’épreuve, se transforme. Les situations se métamorphosent,

l’entièreté d’une relation était contenue dans ce seul moment.

L’Armoire c’est la maison, la chambre, la cachette des enfances. Mais aussi un

passage vers les mondes autres. Objet scénique conçu sur mesure, elle se regarde de près l’imposte sculptée, son intérieur tapissé d’un arbre généalogique étrange… Elle porte déjà en elle toute l’histoire avant même que le spectacle commence.

> Tout public.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée et l’association Jazz’Pyr.

> Spectacle dans le cadre du festival Jazz à Luz.

> En cas de mauvais temps, repli en salle de spectacle de la Maison. .

Amphithéâtre en pierre de la Maison du Parc national et de la vallée 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Come and open the door to a family show about the ties that bind us.

L’Armoire tells the story of the relationship between two sisters. We follow the story of their bond as it searches, tests and transforms. Situations metamorphose,

the whole of a relationship was contained in that single moment.

L’Armoire is the house, the bedroom, the hiding place of childhood. But also a

a passageway to other worlds. A custom-designed scenic object, it can be seen up close: the carved transom, its interior lined with a strange family tree? It already carries the whole story inside it, even before the show begins.

L’événement Spectacle L’armoire de la Cie Le Cirque Jafarson Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65