Concert Le petit Orléans LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Concert Le petit Orléans LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur lundi 6 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Concert Le petit Orléans
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:30:00
fin : 2026-07-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Prépare-toi à embarquer dans l’ambiance chaleureuse et festive du groupe Le Petit Orléans !
Basés en région toulousaine, ces musiciens passionnés font revivre avec énergie et authenticité l’esprit du Jazz New Orleans à travers un répertoire mêlant swing, jazz traditionnel et biguines ensoleillées des Antilles. Avec leurs arrangements soignés et leur bonne humeur communicative, ils t’entraînent dans un véritable voyage musical entre rythmes entraînants, cuivres éclatants et mélodies pleines de soleil.
Porté par une formation authentique mêlant trompette, trombone, clarinette, banjo, soubassophone, batterie et chant, Le Petit Orléans t’offre une parenthèse conviviale et pleine d’énergie, idéale pour se laisser porter, déconnecter et profiter pleinement de la musique.
> Tout public. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
Get ready to embark on the warm and festive atmosphere of Le Petit Orléans!
Based in the Toulouse region, these passionate musicians bring the spirit of New Orleans jazz back to life with energy and authenticity, with a repertoire combining swing, traditional jazz and sunny West Indian biguines. With their meticulous arrangements and infectious good humor, they take you on a veritable musical voyage of driving rhythms, dazzling brass and sun-drenched melodies.
With their authentic line-up of trumpet, trombone, clarinet, banjo, bassophone, drums and vocals, Le Petit Orléans offer you a friendly, energetic interlude, ideal for letting yourself be carried away, disconnecting and enjoying the music to the full.
L’événement Concert Le petit Orléans Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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