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Exposition photos Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur

Exposition photos Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Centre bien-être Luzéa

Adresse : 31 Avenue de l'Impératrice Eugénie

Ville : 65120 Luz-Saint-Sauveur

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Luz-Saint-Sauveur

Exposition photos

Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Laura Dieutegard, artiste souhaite partager ses œuvres à travers une exposition de photos.
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Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58  thermes@luz.org

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English :

Artist Laura Dieutegard wants to share her work through a photo exhibition.

L’événement Exposition photos Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

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