Les Nocturnes du Chili Soirée d’ouverture LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili Soirée d’ouverture

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

L’été commence au Parc de Loisirs du Chili jeux, détente et convivialité au rendez-vous !

Viens célébrer l’ouverture du Parc de Loisirs du Chili et découvrir ses nombreuses activités dans une ambiance festive et familiale. Mini-golf, terrain de pétanque, jeux en bois et espace détente seront accessibles tout au long de la saison.

Profites également de la buvette pour partager un moment convivial entre amis ou en famille et lancer ensemble les festivités de l’été!

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

Summer begins at the Parc de Loisirs du Chili: games, relaxation and fun!

Come and celebrate the opening of the Parc de Loisirs du Chili and discover its many activities in a festive, family atmosphere. Mini-golf, a petanque pitch, wooden games and a relaxation area will be available all season long.

Take advantage of the refreshment bar to share a convivial moment with friends or family and kick off the summer festivities together!

L’événement Les Nocturnes du Chili Soirée d’ouverture Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65