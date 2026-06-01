Luz-Saint-Sauveur

Fête de la Musique

Place du 08 mai 1945 LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique et pour bien commencer l’été, prépare-toi à une soirée pleine d’énergie, de souvenirs et de bonne humeur !

Sur scène, le groupe MyGeneration Back to the 90s t’embarque pour un véritable retour dans les années 90 avec un show 100 % authentique, humain et festif. De Nirvana à Britney Spears, en passant par Ricky Martin, IAM ou encore les génériques TV cultes qui ont marqué toute une génération, le groupe revisite les plus grands tubes de l’époque dans une ambiance explosive, fun et sans chichi.

Un concert interactif, généreux et ultra convivial, où tu vas chanter, danser et replonger instantanément dans tes meilleurs souvenirs. Une vraie machine à remonter le temps qui promet de te mettre debout dès les premières notes !

Et pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit, la soirée continuera jusqu’à 2h du matin avec DJ Bury aux platines pour garder l’ambiance au maximum et faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit.

Une soirée à ne surtout pas manquer pour célébrer ensemble la musique, l’été et la fête !

> Tout public.

> Gratuit. .

Place du 08 mai 1945 LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30

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English :

For the Fête de la Musique and a great start to the summer, get ready for an evening full of energy, memories and good cheer!

On stage, the group MyGeneration Back to the 90s will take you back to the 90s with a 100% authentic, human and festive show. From Nirvana to Britney Spears, via Ricky Martin, IAM and the cult TV credits that marked an entire generation, the band revisits the greatest hits of the era in an explosive, fun and no-fuss atmosphere.

An interactive, generous and ultra-friendly concert, where you’ll be singing, dancing and instantly plunging back into your fondest memories. A real time machine that promises to get you on your feet from the very first notes!

And to keep the party going right through to the end of the night, the party will go on until 2 a.m. with DJ Bury at the turntables to keep the atmosphere going and the dancefloor vibrating right through to the end of the night.

A not-to-be-missed evening to celebrate music, summer and partying together!

L’événement Fête de la Musique Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65