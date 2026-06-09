Exposition Franck Brouillet LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Exposition Franck Brouillet

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Plongez dans l’histoire du festival Jazz à Luz avec des photographies des éditions précédentes.

Cette exposition rassemble une sélection de photographies réalisées entre 2017 et 2025 au cœur du festival Jazz à Luz, où la musique s’éprouve autant qu’elle s’écoute.

Les images captent l’intensité brute des concerts, les gestes suspendus des musiciens, leurs regards concentrés, ainsi que les tensions muettes entre deux éclats sonores. Les lumières, tantôt éclatantes, tantôt tamisées, sculptent une atmosphère faite de contrastes et de silences habités.

Cette plongée visuelle invite à ressentir autant l’énergie du live que ces parenthèses hors du temps qui précédent la rencontre des artistes avec le public et rend hommage à l’improvisation, à la liberté et à l’intensité propres au festival Jazz à Luz.

L’exposition invite le visiteur à plonger dans cette énergie libre, à ressentir le rythme, la tension et la poésie d’un jazz qui se vit autant qu’il s’écoute…

> Offert par la Maison du Parc National et de la Vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the history of the Jazz à Luz festival with photographs from previous editions.

This exhibition brings together a selection of photographs taken between 2017 and 2025 at the heart of the Jazz à Luz festival, where music is experienced as much as it is heard.

The images capture the raw intensity of the concerts, the suspended gestures of the musicians, their concentrated gazes, and the silent tensions between two bursts of sound. The lights, sometimes bright, sometimes subdued, sculpt an atmosphere of contrasts and inhabited silences.

This visual immersion invites us to experience both the energy of the live performance and the timeless interludes that precede the artists? encounters with the audience, and pays tribute to the improvisation, freedom and intensity that are the hallmarks of the Jazz à Luz festival.

The exhibition invites visitors to immerse themselves in this free energy, to feel the rhythm, tension and poetry of a jazz that is lived as much as it is listened to…

L’événement Exposition Franck Brouillet Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65