Dédicace et rencontre Tonio, un p’tit vélo dans la tête… LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 18 juin 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Dédicace et rencontre Tonio, un p’tit vélo dans la tête…

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Itinéraire d’un jeune cycliste de 63 ans à la conquête des cols pyrénéens et autres géants.

Ancien pisteur-secouriste, gardien du refuge, Tonio Tamarel revient à Luz-Saint-Sauveur pour présenter son nouvel ouvrage, Tonio, un p’tit vélo dans la tête.

Dans ce récit, il raconte comment une passion tardive pour le vélo née à 63 ans, l’a conduit à gravir les grands cols pyrénéens et à relever plusieurs défis mythiques, jusqu’à réaliser la traversée des Pyrénées d’Est en Ouest.

Entre 2019 et 2024, il a parcouru plus de 26 000 km et cumulé près de 400 000 mètres de dénivelé. Au-delà de l’aventure sportive, c’est un témoignage sur le dépassement de soi, les rencontres et l’attachement à la montagne.

Écrit avec Olivier Lambert qui a su mettre en mots cette expérience singulière, l’ouvrage tisse un lien entre le parcours cycliste et le parcours de vie de son auteur.

Un moment de partage autour du voyage, de la montagne, du vélo et de ces Pyrénées qui ont inspiré cette aventure.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

Itinerary of a 63-year-old cyclist as he conquers the Pyrenean passes and other giants.

A former ski patrolman and refuge keeper, Tonio Tamarel returns to Luz-Saint-Sauveur to present his new book, Tonio, un p’tit vélo dans la tête.

In this story, he recounts how a belated passion for cycling, born at the age of 63, led him to climb the great Pyrenean passes and take on several mythical challenges, culminating in the East-West crossing of the Pyrenees.

Between 2019 and 2024, he will have covered more than 26,000 km and accumulated almost 400,000 meters of ascent. More than just a sporting adventure, it’s a testimony to surpassing one’s limits, meeting new people and becoming attached to the mountains.

Written with Olivier Lambert, who put this singular experience into words, the book weaves a link between the cyclist’s journey and the author’s own life.

A moment of sharing around the journey, the mountains, cycling and the Pyrenees that inspired this adventure.

L’événement Dédicace et rencontre Tonio, un p’tit vélo dans la tête… Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65